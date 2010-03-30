Месяцы без артхаусных фильмов позади. «Мистерия кино» возвращается в г. Нижний Тагил

Вместе с нижнетагильским театром драмы, прекращал свою работу и кинозал «Мистерия кино», единственный в городе демонстрирующий артхаусные ленты. В пятницу кинозал вновь приглашает тагильских киноманов на сеансы. Зрители увидят «Вероника решает умереть» по роману Пауло Коэльо, с Сарой Мишель Геллар в главной роли. И фильм Алексея Мизгирёва «Бубен, барабан». С 8-го апреля в расписании сеансов появится винтажная мелодрама Стивена Фрирза «Шери». А на последние дни месяца в «Мистерии кино» планируется традиционный фестиваль «Кино без границ».