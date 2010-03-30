На карьере под Новоасбестом начинаются поиски тела дайвера
30 марта 2010, 17:53ОбществоArtem
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Сегодня на карьере под Новоасбестом ищут тело погибшего дайвера. На место выехали тагильские водные спасатели и представители МЧС.
Как отметили в екатеринбургском центре подводного плавания «Галиотис», дайверы Екатеринбурга тоже присоединятся к поискам тела погибшего товарища. По оценкам спасателей, найти его будет сложно. Дайвер совершал глубоководное погружение без страховки. Поэтому трудно предположить, где может находиться тело. Осложнит поиски и плохая видимость на такой глубине плохая. Напомню, накануне на карьере Южный в районе Новоасбеста при совершении глубоководного погружения погибли два дайвера. Тело одного пока не найдено.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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