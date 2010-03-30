На карьере под Новоасбестом начинаются поиски тела дайвера

Как отметили в екатеринбургском центре подводного плавания «Галиотис», дайверы Екатеринбурга тоже присоединятся к поискам тела погибшего товарища. По оценкам спасателей, найти его будет сложно. Дайвер совершал глубоководное погружение без страховки. Поэтому трудно предположить, где может находиться тело. Осложнит поиски и плохая видимость на такой глубине плохая. Напомню, накануне на карьере Южный в районе Новоасбеста при совершении глубоководного погружения погибли два дайвера. Тело одного пока не найдено.