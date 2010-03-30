Пенсии с апреля будут проиндексированы

В частности, трудовые пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца будут проиндексированы на 6,3%, пенсии по государственному пенсионному обеспечению - на 8,8%. Таким образом, средний размер трудовой пенсии по старости увеличится на 490 рублей и составит 8 тысяч 278 рублей, размер социальной пенсии вырастет на 395 рублей - до 4 тысяч 889 рублей. Кроме того, 1 апреля будет проведена индексация ежемесячной денежной выплаты и стоимости набора социальных услуг для федеральных льготников на 10%.