Школьников ждут на работу в г. Нижний Тагил в летние каникулы

Администрация Ленинского района договорилась о приеме на временную работу с 57-ю предприятиями. Они ждут около 500-сот юных тагильчан. Как пишет городской портал ntagil.org, ребятам предлагают поработать в уличной торговле, летних кафе, благоустраивать дворы и убирать мусор. Летний труд подростков оплачивается вполне достойно – в среднем 3-4 тысячи рублей.