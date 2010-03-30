Школьников ждут на работу в г. Нижний Тагил в летние каникулы
30 марта 2010, 17:09ОбществоArtem
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К трудоустройству школьников в летние каникулы готовятся в г. Нижний Тагил.
Администрация Ленинского района договорилась о приеме на временную работу с 57-ю предприятиями. Они ждут около 500-сот юных тагильчан. Как пишет городской портал ntagil.org, ребятам предлагают поработать в уличной торговле, летних кафе, благоустраивать дворы и убирать мусор. Летний труд подростков оплачивается вполне достойно – в среднем 3-4 тысячи рублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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