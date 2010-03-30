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Школьников ждут на работу в г. Нижний Тагил в летние каникулы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Школьников ждут на работу в г. Нижний Тагил в летние каникулы

30 марта 2010, 17:09ОбществоArtem
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