Сменить оператора и сохранить свой номер смогут вскоре россияне

Это касается не только мобильной, но и фиксированной связи. Как пишет «Город ФМ», это потребует серьезных инвестиций и теперь нужно оценить, окупятся ли вложения. Такая услуга уже доступна в Корее, США, Японии, Австралии, Пакистане и Нидерландах.