Сменить оператора и сохранить свой номер смогут вскоре россияне
30 марта 2010, 17:02ОбществоArtem
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Идею по сохранению телефонного номера при переходе от одного оператора к другому, одобрило Министерство связи и массовых коммуникаций.
Это касается не только мобильной, но и фиксированной связи. Как пишет «Город ФМ», это потребует серьезных инвестиций и теперь нужно оценить, окупятся ли вложения. Такая услуга уже доступна в Корее, США, Японии, Австралии, Пакистане и Нидерландах.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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