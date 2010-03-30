Таможенные декларации тагильчане оформляют через Интернет
30 марта 2010, 17:05ОбществоArtem
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250 деклараций оформлено через Интернет. Новая, электронная технология декларирования товаров действует на Нижнетагильской таможне с начала года.
Как пишет УрБК, новая форма декларирования более практична и экономична. Так же внедрение передовых электронных технологий помогает противодействовать коррупции, так как в процессе таможенного оформления предприниматель не входит в прямой контакт с сотрудником таможни.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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