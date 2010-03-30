Цветы могут подешеветь

Перелеты будут выполняться раз в неделю. Средняя загрузка составит 70 тонн. Пробный перелет был организован 5 марта. Отметим, что подобный проект на территории Уральского Федерального округа реализован впервые. Раньше авиасообщение самолетами подобного класса в России осуществляли только Москва и Новосибирск. Более того, "цветочный самолет" - составная часть более глобального проекта по открытию регулярного грузового сообщения между аэропортом "Кольцово", Европой и странами Юго-Восточной Азии.