Цветы могут подешеветь
30 марта 2010, 16:22ОбществоArtem
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Специальный "цветочный самолет" начал летать между Екатеринбургом и Амстердамом.
Перелеты будут выполняться раз в неделю. Средняя загрузка составит 70 тонн. Пробный перелет был организован 5 марта. Отметим, что подобный проект на территории Уральского Федерального округа реализован впервые. Раньше авиасообщение самолетами подобного класса в России осуществляли только Москва и Новосибирск. Более того, "цветочный самолет" - составная часть более глобального проекта по открытию регулярного грузового сообщения между аэропортом "Кольцово", Европой и странами Юго-Восточной Азии.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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