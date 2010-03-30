В г. Нижний Тагил открылся Центр здоровья
30 марта 2010, 17:17ОбществоArtem
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Центр здоровья начал работу на базе Демидовской больницы. Там свое здоровье абсолютно бесплатно могут проверить все желающие.
Отделение оснащено современной диагностической аппаратурой. Там измерят рост и вес пациента, проведут компьютеризированный скрининг сердца, ангиологический скрининг с измерением артериального давления, экспресс-анализ на холестерин и глюкозу, оценку функций дыхательной системы. По результатам обследования врач даст рекомендации по укреплению здоровья. Диагностика и посещение врача займут у тагильчанина около полутора часов. Центр здоровья работает по адресу: Карла Маркса, 20-А с 8-ми до 18-ти часов. Записаться на прием можно по телефону: 41-26-54.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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