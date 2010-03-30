В г. Нижний Тагил открылся Центр здоровья

Отделение оснащено современной диагностической аппаратурой. Там измерят рост и вес пациента, проведут компьютеризированный скрининг сердца, ангиологический скрининг с измерением артериального давления, экспресс-анализ на холестерин и глюкозу, оценку функций дыхательной системы. По результатам обследования врач даст рекомендации по укреплению здоровья. Диагностика и посещение врача займут у тагильчанина около полутора часов. Центр здоровья работает по адресу: Карла Маркса, 20-А с 8-ми до 18-ти часов. Записаться на прием можно по телефону: 41-26-54.