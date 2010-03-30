В г. Нижний Тагил участкового подозревают в вымогательстве взятки
30 марта 2010, 17:35ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Участкового уполномоченного Тагилстроевского РОВД подозревают в вымогательстве взятки.
Было ли это на самом деле сейчас выясняют сотрудники собственной безопасности ГУВД совместно со следственным отделом Ленинской прокуратуры. Как рассказал нам старший следователь следственного отдела Сергей Соседков, уголовное дело пока не возбуждено. По факту проводится проверка.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей