В г. Нижний Тагил участкового подозревают в вымогательстве взятки

Было ли это на самом деле сейчас выясняют сотрудники собственной безопасности ГУВД совместно со следственным отделом Ленинской прокуратуры. Как рассказал нам старший следователь следственного отдела Сергей Соседков, уголовное дело пока не возбуждено. По факту проводится проверка.