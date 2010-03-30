В Свердловской области произошло землетрясение

По данным Геофизической службы Российской академии наук, эпицентр подземного удара находился к северу от Красноуральска. Информации о последствиях землетрясения не поступало. До Нижнего Тагила подземные толчки не дошли. Об этом нам рассказали в департаменте по связям со СМИ «Евраза» со ссылкой на главного инженера ВГОКа Николая Рябова. На этом предприятии есть лаборатория, которая следит за подземными горными ударами. Сегодня ночью она не зарегистрировала никаких нештатных подземных толчков. А вот, к примеру, в Качканаре, по свидетельству местных жителей, землетрясение было ощутимо. Стены дрожали, сами собой открывались форточки, дети падали с кроватей, рассказали нам жители Качканара.