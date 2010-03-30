Выбрали претенденток на Мисс Нижний Тагил 2010

Первый кастинг прошел 28 марта в Городском дворце молодежи. В кастинге приняло участие сорок девушек, 15 из которых прошли дальше.

Перспективы девушек в модельном бизнесе во многом зависят от скаутов –

Международный модельный агент,

телепродюсер.

На фото с Мисс Россия Ириной Антоненко

агентов, занимающихся поиском новых лиц для модельных агентств. На кастинге в Нижнем Тагиле побывал профессиональный знаток женской красоты, директор «Агентства Ильи Виноградова» (г.Екатеринбург), телепродюсер Илья Виноградов. Сам Илья так говорит о роли агента в карьере модели: «Красивых девушек очень много. Надо в каждой найти фишку. Кто-тодолжен заинтересоваться раскруткой девушки. Ведь fashion – это один из самых прибыльных бизнесов в Америке и Европе».

После кастинга участницы имели возможность пообщаться с Ильёй и узнать о том, что происходит в fashion-индустрии сегодня. Также каждая желающая могла получить совет, как подчеркнуть свою индивидуальность, готовясь к кастингу, и на что она может рассчитывать в модельном бизнесе.

Обособенности конкурса в этом году рассказывает Валерий Овечкин -продюсер агентства «MC VALCOM PROMO GROUP», один из членов жюри: «В этом году формат конкурса необычен тем, что полуфиналы и фотосессии будут проходить в клубах. В Нижнем Тагиле еще такого не было».

Впереди еще несколько кастингов. Кстати, девушка, которая не прошла первый кастинг, может попытать счастья ещё раз. Как же готовиться к кастингу, чтобы успешно пройти его?

«Многим не хватило тех знаний, которые обычно преподают в модельных школах – дефиле, умение двигаться, - отмечает Татьяна Аникиевич. – Я бы посоветовала найти хорошую модельную школу, массажиста, чтобы фигуру в порядок привести. Кому-то не хватает навыков сценической речи».

«Мисс Нижний Тагил 2009»

Конечно, на кастинге не избежать волнения. Но члены жюри с пониманием относятся к девушкам. «Волнение – это нормально, - уверен Валерий Овечкин. - Когда девушка побудет на сцене, она перестанет волноваться. Всё приходит с опытом».

Какой видят Мисс Нижний Тагил 2010 организаторы конкурса? «Победительница конкурса «Мисс Нижний Тагил» в первую очередь будет лицом города, его символом, - считает Татьяна Аникиевич. - Поэтому в этом году мы делаем ставку на то, что девушка должна быть умной, находчивой, красивой. Она должна нести пропаганду здорового образа жизни, быть интеллигентной и воспитанной».

Также, по словам Татьяны Аникиевич, участницы получат продвижение в качестве моделей. Девушки смогут работать как в Нижнем Тагиле, так и в крупных модельных агентствах России и за рубежом.

Список участниц, прошедших I кастинг:

Фото некоторых финалисток

кастинга на конкурс «Мисс Нижний Тагил 2010»

Кожевникова Марина

Мочалова Катя

Серебрякова Ирина

Пичугина Даша

Шаломова Кристина

Скугарь Татьяна

Мамонова Алёна