За использование ксенона могут лишить прав на год

В нём говорится, что контролировать, используют ли автолюбители запрещённый ксенон, будут инспекторы технического контроля. Это значит, что автомобиль с такими фарами не пройдёт техосмотр, пояснил Анатолий Чернов. И, следовательно, будет запрещена его эксплуатация. Оштрафовать за установленный ксенон могут на 2,5 тысячи. А за езду со включенным ксеноном могут лишить прав на срок до 1 года. Пока в Нижнем Тагиле инспекторы ГИБДД карательных мер за ксенон не применяли.