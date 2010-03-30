За использование ксенона могут лишить прав на год
30 марта 2010, 17:39ОбществоArtem
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Как рассказал нам начальник нижнетагильской ГИБДД Анатолий Чернов, накануне было получено разъяснение из департамента обеспечения безопасности дорожного движения.
В нём говорится, что контролировать, используют ли автолюбители запрещённый ксенон, будут инспекторы технического контроля. Это значит, что автомобиль с такими фарами не пройдёт техосмотр, пояснил Анатолий Чернов. И, следовательно, будет запрещена его эксплуатация. Оштрафовать за установленный ксенон могут на 2,5 тысячи. А за езду со включенным ксеноном могут лишить прав на срок до 1 года. Пока в Нижнем Тагиле инспекторы ГИБДД карательных мер за ксенон не применяли.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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