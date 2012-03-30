Духовой оркестр эстрадно–джазовой музыки Нижнетагильской филармонии отмечает юбилей

В составе коллектива – лучшие профессиональные музыканты города, многократные лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Оркестр пользуется огромной популярностью у тагильчан, является инициатором и постоянным участником парада духовых оркестров, выступает визитной карточкой всех городских массовых мероприятий. Его с удовольствием приглашают на конкурсы и фестивали в Тюмень, Магнитогорск, Новоуральск, чешский Хеб. Ему знакомы многие концертные площадки страны и зарубежья.

Нынешний концертный сезон коллектив провел в городах Свердловской области: Ивделе, Волчанске, Березовском, Каменск-Уральском. В июне 2011 года он удостоен звания Лауреата I степени в номинации профессиональных оркестров на Всероссийском конкурсе-фестивале в Новоуральске.

Два десятилетия назад оркестр был создан директором музыкального училища Владимиром Хомлевым при поддержке управления культуры Администрации города. Дирижерами в разные периоды были Эдуард Ревинзон, Александр Булатов. В настоящее время концертные программы, включая знаменитое дефиле-шоу «Танцующий оркестр», создаются с участием дирижера Сергея Шмакова. Коллектив состоит из 28 артистов, двое из них – Павел Мереленко и Юрий Тегин – работают со дня основания.