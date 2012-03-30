Куда пойти учиться? Уже 18 тагильчан выбрали военные вузы

Возможно, в следующем учебном году тагильчане пополнят ряды учащихся 6военных вузов страны. Тагильские выпускники 2012 года планируют поступать вАкадемию ФСО, институты МЧС, ВДВ, МВД, пограничный институт ФСБ,Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков.

Полную информацию о военных вузах, осуществляющих набор в 2012 году,можно узнать в военном комиссариате. Также информация представлена на сайтеМинистерства обороны РФ в разделе «Образование».

Также в отделении призыва военного комиссариата сообщили, что наканунена базе школы № 20 прошли учебно-методические сборы с преподавателямиОБЖ, посвященные преподаванию основ военной службы в школе и проведениювоенных сборов для старшеклассников.

Сборы для 10-классников и учащихся сузов по традиции пройдут в концемая. В этом году мероприятие организовано на базе военной части 6748МВД РФ. В ходе 5-дневных сборов 780 юношей познакомятся с основамивоенной службы. Теоретические занятия по изучению военных уставов онисовместят с практикой: строевой подготовкой, стрельбой, разбором исбором оружия.