Московский эксперт: Россия – это четыре страны. Нижний Тагил относится к «Стране средних промышленных городов»

1. Страна мегаполисов

Это всего около 12 городов. Однако в нихпроживает более 21% населения страны — каждый пятый россиянин.А в Москве с Санкт-Петербургом — каждый девятый. Поскольку миграцияв России также направлена в эти города, их доля в населении странырастет. За последние 20 лет эти города стали пост-индустриальными,изменилась структура занятости: выросла доля квалифицированных «белыхворотничков», выше занятость в малом предпринимательстве. И дажев бюджетных отраслях больше квалифицированных работников. Быстроперенимаются столичные модели потребительского поведения, хотя заработкив 1,5-2 раза отстают от Москвы. Именно в крупнейших городах концентрируется средний класс, «рассерженные горожане».

2. Страна средних промышленных городов

Население — от 20до 250 000 человек, иногда до 300(Череповец, Нижний Тагил, Магнитогорск, Набережные Челны) и даже700 000 (Тольятти). Во «второй России» живет около 25% населения страны,а в самой нестабильной её части — моногородах — около 10%. Это все ещеиндустриальное общество (хотя промышленная специализация может бытьи не сохранена), с советским образом жизни. Кроме рабочих в этих городахмного бюджетников, в основном с невысокой квалификацией. С малымбизнесом, как правило, напряженка — либо платежеспособный спроснаселения низкий, либо институциональные барьеры высокие, все поделеномежду своими.

Если случится вторая волна кризиса, этой части страныбудет тяжелее всего. Промышленность падает сильнее прочих отраслейэкономики, а мобильность и конкурентоспособность населения невысоки.Если бюджет не поддержит эти регионы, именно жители промышленных городовстанут главным мотором протеста с требованием работы и зарплаты. Этов свою очередь усилит давление на власть с целью принятия популистскихрешений.

3. Огромная по территории периферия, состоящая из жителей села, поселков и малых городов

Суммарнаяих доля — 38% населения страны. «Третья Россия» выживает «на земле»,она вне политики: календарь сельскохозяйственных работ не зависитот смены властей. Депопулирующие малые города и поселки с сильнопостаревшим населением разбросаны по всей стране, но особенно их многов Центральной России, на Северо-Западе, в промышленных регионах Уралаи Сибири. Протестный потенциал периферии минимален, даже если начнутсякризисные задержки пенсий и заработной платы.

4. Республики Северного Кавказа и юга Сибири (Тыва, Алтай)