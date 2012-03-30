Московский эксперт: Россия – это четыре страны. Нижний Тагил относится к «Стране средних промышленных городов»
Доктор географических наук, профессор географического факультета МГУ, эксперт программы развития ООН, директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья ЗУБАРЕВИЧ выдвинула теорию, согласно которой на территории России сейчас сосуществуют четыре страны. В случае социальных волнений, по ее мнению, победит первая Россия — не по численности, а количеству интеллектуального капитала.
1. Страна мегаполисов
Это всего около 12 городов. Однако в нихпроживает более 21% населения страны — каждый пятый россиянин.А в Москве с Санкт-Петербургом — каждый девятый. Поскольку миграцияв России также направлена в эти города, их доля в населении странырастет. За последние 20 лет эти города стали пост-индустриальными,изменилась структура занятости: выросла доля квалифицированных «белыхворотничков», выше занятость в малом предпринимательстве. И дажев бюджетных отраслях больше квалифицированных работников. Быстроперенимаются столичные модели потребительского поведения, хотя заработкив
2. Страна средних промышленных городов
Население — от 20до 250 000 человек, иногда до 300(Череповец, Нижний Тагил, Магнитогорск, Набережные Челны) и даже700 000 (Тольятти). Во «второй России» живет около 25% населения страны,а в самой нестабильной её части — моногородах — около 10%. Это все ещеиндустриальное общество (хотя промышленная специализация может бытьи не сохранена), с советским образом жизни. Кроме рабочих в этих городахмного бюджетников, в основном с невысокой квалификацией. С малымбизнесом, как правило, напряженка — либо платежеспособный спроснаселения низкий, либо институциональные барьеры высокие, все поделеномежду своими.
Если случится вторая волна кризиса, этой части страныбудет тяжелее всего. Промышленность падает сильнее прочих отраслейэкономики, а мобильность и конкурентоспособность населения невысоки.Если бюджет не поддержит эти регионы, именно жители промышленных городовстанут главным мотором протеста с требованием работы и зарплаты. Этов свою очередь усилит давление на власть с целью принятия популистскихрешений.
3. Огромная по территории периферия, состоящая из жителей села, поселков и малых городов
Суммарнаяих доля — 38% населения страны. «Третья Россия» выживает «на земле»,она вне политики: календарь сельскохозяйственных работ не зависитот смены властей. Депопулирующие малые города и поселки с сильнопостаревшим населением разбросаны по всей стране, но особенно их многов Центральной России, на Северо-Западе, в промышленных регионах Уралаи Сибири. Протестный потенциал периферии минимален, даже если начнутсякризисные задержки пенсий и заработной платы.
4. Республики Северного Кавказа и юга Сибири (Тыва, Алтай)
Тамживет менее 6% населения страны. В них есть и крупные, и небольшиегорода, но почти нет промышленных. Городского образованного среднегокласса пока мало, и он вымывается, мигрируя в другие регионы. Сельскоенаселение растет и пока еще молодо, но молодежь перемещается в города.Для «четвертой России», раздираемой борьбой местных кланов за властьи ресурсы, этническими, религиозными противоречиями, важны толькостабильные объемы федеральной помощи и инвестиции из федеральногобюджета. Даже если кризис повторится, вряд ли что-то изменится, ведьрасходы федеральных властей относительно небольшие.