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На выставке «Оборона и защита-2012» будет представлено 12 тематических разделов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На выставке «Оборона и защита-2012» будет представлено 12 тематических разделов

30 марта 2012, 09:59ОбществоОльга
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