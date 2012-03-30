На выставке «Оборона и защита-2012» будет представлено 12 тематических разделов
На международной выставке «Оборона и защита-2012», которая пройдет в августе на полигоне Нижнетагильского института испытания металлов, будет представлено 12 тематических разделов.
Как сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе НТИИМ, посетителям экспозициибудут, в частности, представлены военно-инженерные машины, вооружение,техника и снаряжение правоохранительных органов, средстваантитеррористической деятельности, оборудование и снаряжениеспасательных служб и системы охраны имущества.
Планируется, что на выставке свою продукцию представят более 400крупнейших российских и зарубежных предприятий, конструкторских бюро,научно-исследовательских институтов.
Для участников и гостей экспозиции предусмотрена насыщенная деловаяпрограмма, посвященная вопросам инновационного развитияоборонно-промышленного комплекса страны, модернизациинаучно-технического и технологического обеспечения деятельности вобласти безопасности государства, развития технологий предупреждения иликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.