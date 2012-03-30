Объявлены победители премии «Автомобиль года в России 2012»

Голосование проходило в течение трех месяцев, а принять участие в нем можно было на сайте премии, на любом из терминалов оплаты Qiwi или заполнив анкету официального каталога премии, распространявшегося по всей стране. В номинации Новинка года победил автомобиль Hyundai Solaris, а в категории Любимая марка - Audi. По итогам голосования автомобилями года в России были объявлены: Городские автомобили: Chevrolet Spark Малый класс: Hyundai Solaris Малый средний класс: Ford Focus Средний класс: Honda Accord Бизнес класс: BMW 5 серии Представительский класс: Mercedes-Benz S-Class Представительский класс премиум: Bentley Continental Flying Spur Купе: Audi A7 Sportback Купе Премиум: Nissan GT-R Кабриолеты и родстеры: Кабриолет BMW 6 Series Кабриолеты и родстеры премиум: Jaguar XK Convertible Универсалы повышенной проходимости: Volvo XC70 Легкие внедорожники: Range Rover Evoque Средние внедорожники: Volkswagen Touareg Тяжелые внедорожники: Toyota Land Cruiser 200 Пикапы: Volkswagen Amarok Минивены: Volkswagen Multivan Мини-фургоны: Peugeot Partner Tepee Легкие фургоны: ГАЗ 2752 Соболь Фургоны: Mercedes-Benz Sprinter Van