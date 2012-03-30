«Пернатые связисты». В 1937 году Нижний Тагил осваивал новый способ связи

«Пернатые связисты»

Сегодня Интернет, кажется, есть всюду. А где его пока нет – там он скоропоявится, по крайней мере, в нашей родной Свердловской области. Такоезаявление в начале марта сделала министр информационных технологий исвязи Ирина Богданович.

А всего лишь 70 лет назад «Тагильский рабочий» писал об освоениитагильчанами совсем другого вида связи – с помощью почтовых голубей.

В нашей стране, особенно за последнее время, для связи одних населенныхпунктов с другими начинают широко применяться почтовые голуби. Сейчас втагильской педагогической школе построена первая в нашем районеголубиная станция пишет автор заметки «Пернатые связисты» («ТР»,март 1937 г.).

На станции обитало 14 почтовых голубей. Студенты педагогической школыорганизовали кружок голубеводов, в котором изучали правила примененияголубей для связи.

«Новая родина»

О том, какое впечатление на интуристов оказывает Нижний Тагил, можносудить по заголовку статьи, опубликованной в New York Time в февралеэтого года, «Унылый город прохладно поддерживает Путина». Но не всегда положение было столь печально, если верить печатной прессе.

Многие иностранные рабочие и специалисты, приехавшие несколько летназад в Советский Союз из западноевропейских стран, не желаютвозвращаться обратно и подают заявления с просьбой принять их всоветское гражданство пишет журналист «ТР» в статье «Новая родина»(«ТР», март 1937 года).

Так, в Тагиле получили советские паспорта Иван Прокопьевич Голубь,прибывший в Советский Союз из Румынии, финка Анна Андреевна Тюккюляйнен иуроженец польского города Лодзи Исаак Гольдман.

В своих заявлениях они пишут, - мы хотим быть гражданами страныСталинской Конституции. Наша родина – Советский Союз заключаетжурналист.

«Готовиться к призыву»

Совсем недавно, в 2010 году, Нижний Тагил был признан лучшим городом в областипо организации призыва в армию. Как сложится военная кампания этого года– покажет время. А в 1937 году «Тагил, к сожалению, очень плохо готовится к очередномупризыву», пишет корреспондент «ТР» в статье «Готовиться к призыву».

Из общего числа граждан, которые должны быть призваны в этом году, 145неграмотных, 925 малограмотных. Сама по себе эта цифра – тяжелый укоробщественности Тагила сказано в статье.

Допризывники должны были посещать занятия школы ликбеза, на нихсоставлялись политические характеристики, так как «бдительность приподборе людей в красную армию – главное и первостепенное условие подготовки и проведения призыва».

Надо твердо помнить, что мы окружены со всех сторон капиталистическимистранами, которые засылают на нашу территорию фашистских агентов,немецко-троцкистских шпионов, диверсантов сказано в статье.

Но были и хорошие новости. Так, сообщалось, что в апреле «начнется торговля мороженым в 25 киосках и передвижных тележках, которые оборудует тагильское отделение Главмолоко». Сегодня мороженым никого не удивишь, но надеемся, что апрель 2012 года тоже преподнесет тагильчанам приятные сюрпризы.