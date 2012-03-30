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«Пернатые связисты». В 1937 году Нижний Тагил осваивал новый способ связи
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Пернатые связисты». В 1937 году Нижний Тагил осваивал новый способ связи

30 марта 2012, 15:25ОбществоОльга
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