Первый электробус российской сборки выйдет на маршрут в Ярославле

В отличие от троллейбусов он не нуждается в подпитке во время движения. Запас его хода достаточно велик: электрический автобус способен отработать всю смену без подзарядки. Ярославль станет первым городом, где испытают эту новинку. Электробус собран в России, его аккумуляторы произведены в Новосибирске. «Машина оборудована площадкой и входом для инвалидов, комфортна для пассажиров и достаточно эффективная с экономической точки зрения, — сообщил ярославской ГТРК генеральный директор завода-изготовителя Павел Берлин. Электрический автобус выйден на маршрут вместе с новыми троллейбусами ко Дню города.