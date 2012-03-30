Первый электробус российской сборки выйдет на маршрут в Ярославле
30 марта 2012, 11:33ОбществоРОман БОТов
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По дорогам Ярославля пустят первый автобус на электрическом ходу. Вчера, 29 марта, городские власти подписали контракт на покупку новых транспортных средств для городских общественных маршрутов. Помимо четырнадцати троллейбусов повышенной комфортности в списке значится «электробус».
В отличие от троллейбусов он не нуждается в подпитке во время движения. Запас его хода достаточно велик: электрический автобус способен отработать всю смену без подзарядки. Ярославль станет первым городом, где испытают эту новинку. Электробус собран в России, его аккумуляторы произведены в Новосибирске. «Машина оборудована площадкой и входом для инвалидов, комфортна для пассажиров и достаточно эффективная с экономической точки зрения, — сообщил ярославской ГТРК генеральный директор завода-изготовителя Павел Берлин. Электрический автобус выйден на маршрут вместе с новыми троллейбусами ко Дню города.
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