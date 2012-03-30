Пианисты из разных стран съедутся на «Русский сезон в Екатеринбурге»

В программу включены произведения русских композиторов - Александра Скрябина, Сергея Рахманинова и Сергея Прокофьева.

Конкурс посвящен 100-летию профессионального музыкального образования на Урале, открывается он 31 марта и продлится до 6 апреля. Помимо концертов лауреатов конкурс предполагает мастер-классы.