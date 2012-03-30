Пианисты из разных стран съедутся на «Русский сезон в Екатеринбурге»
30 марта 2012, 11:32ОбществоВалерия Лошкарева
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24 исполнителя от 14 до 36 лет прибудут в среднеуральскую столицу из России, Белоруссии, Казахстана, Южной Кореи и Японии.
В программу включены произведения русских композиторов - Александра Скрябина, Сергея Рахманинова и Сергея Прокофьева.
Конкурс посвящен 100-летию профессионального музыкального образования на Урале, открывается он 31 марта и продлится до 6 апреля. Помимо концертов лауреатов конкурс предполагает мастер-классы.
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