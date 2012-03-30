Полиция перекрыла канал поставки поддельных автозапчастей
30 марта 2012, 11:25ОбществоРОман БОТов
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Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России возбудило уголовное дело в отношении мужчины, организовавшего поставку в Россию контрафактных автозапчастей из Китая. Как сообщает в пятницу, 30 марта, Интерфакс, дело возбуждено по статье 180 УК РФ Нарушение авторских и смежных прав. По данным МВД, которые приводит агентство, запчасти без указания марки изготовителя ввозили в Россию с территории КНР.
Затем подделки отправлялись в Московскую область, где на территории одного из рынков выходцы из Юго-Восточной Азии размещали на контрафакте логотипы BOSCH, LUK, ВАЗ и других компаний. Контрафакт сбывался крупным оптом и в розницу через магазины в различных регионах страны, - говорится в заявлении МВД. В ходе обыска на складе в Ленинском районе Подмосковья были изъяты образцы упаковки подделок с логотипами известных компаний-изготовителей. Ущерб правообладателям оценивается в 54 миллиона рублей. Личность организатора преступной схемы не раскрывается.
Фото с сайта forsage-auto.ru
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