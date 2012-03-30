Полиция перекрыла канал поставки поддельных автозапчастей

Затем подделки отправлялись в Московскую область, где на территории одного из рынков выходцы из Юго-Восточной Азии размещали на контрафакте логотипы BOSCH, LUK, ВАЗ и других компаний. Контрафакт сбывался крупным оптом и в розницу через магазины в различных регионах страны, - говорится в заявлении МВД. В ходе обыска на складе в Ленинском районе Подмосковья были изъяты образцы упаковки подделок с логотипами известных компаний-изготовителей. Ущерб правообладателям оценивается в 54 миллиона рублей. Личность организатора преступной схемы не раскрывается.