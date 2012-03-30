Ram представит на автосалоне в Нью-Йорке новую модель
30 марта 2012, 11:22ОбществоРОман БОТов
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Относительно новый бренд Ram, под которым теперь реализуются на рынке полноразмерные пикапы Ram, раньше выпускавшиеся под маркой Dodge, готов представить новую модель на автосалоне в Нью-Йорке. Многие автопроизводители в преддверии дебюта какой-либо новинки выпускают так называемые тизеры – фото или изображение какой-либо части машины или «облик в полутьме». Ram пошел дальше всех и представил качественное, но малопонятное фото чего-то хромированного.
Судя по всему, на не изображен кусок решетки радиатора. Но понять, как будет выглядеть машина и насколько сильно она будет отличаться от существующих моделей, по фото невозможно. Предположительно, Ram готовится представить на автосалоне «младший» пикап 1500 с 6-цилиндровым мотором. В социальных сетях, которые все активнее используются автокомпаниями для подогревания интереса к новинкам, анонс модели звучит как A Giant Awaits. Полноценная кампания должна стартовать 31 марта, сообщает Worldcarfans. Мировая премьера модели должна состояться 5 апреля в Нью-Йорке. Сообщается, что каждый день вплоть до 4 апреля компания будет выпускать по одному новому тизеру новинки.
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