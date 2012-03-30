Родительский комитет Нижнего Тагила собирает помощь для вагонского Дома ребенка

Напомним, в прошлый раз «тагильские родители» помогали Дому малютки на улице Октябрьской революции, причем они не только организовали малышам незабываемый праздник, но и подарили им сладости, карандаши, альбомы для рисования, раскраски и игрушки. И теперь Родительский комитет не планирует идти в гости с пустыми руками.

Они готовят подарки сами и просят помочь в этом неравнодушных тагильчан. По словам одного из соруководителей организации Михаила Мохова, воспитанники Дома ребенка нуждаются в подгузниках, одноразовых пеленках, развивающих играх, погремушках, колясках (как отмечает Михаил, там они очень плохие), детской одежде (в особенности, ползунках, распашонках), постельном белье или флисовой, бязевой ткани на ползунки и распашонки. Ребятам также очень нужны канцтовары (альбомы, краски, пластилин), детский крем, мыло, присыпки. Плюс ко всему к празднику нужно украсить зал, подготовить развлекательную программу. По вопросам сбора вещей можно обращаться в группу Родительского комитета «ВКонтакте».

В Доме ребенка воспитывается 105 деток, из них 38 девочек и 67 мальчиков. Это ребята разных возрастов: 26-ти малышам нет еще и года, 75 детей в возрасте от года до четырех, и еще четверо старших от четырех до семи лет. Есть в учреждении сироты (2 малыша) и 18 детей с отклонениями в развитии рассказывает Михаил Мохов.

Примерная стоимость проведения праздника составляет 15-20 тысяч рублей. Все желающие могут перевести деньги для ребятишек на счет Яндекс Деньги (410011172659526). Оказать материальную помощь также можно, пополнив счет сотового телефона Билайн +7-963-856-51-64.

Фото праздника, организованного 20 марта в Доме малютки.