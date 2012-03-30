Руководитель проекта транспортной схемы Нижнего Тагила: «Восстановление трамвайной системы потребует колоссальных затрат»

Презентацию проводил руководитель проекта, сотрудник «ГИПРОДОРНИИ» Алексей Цариков. Алексей Алексеевич подробно изложил промежуточные вехи и общий результат своей работы, рассказав про основные проблемные места транспортной системы города и пути преодоления этих проблем. Он предупредил слушателей, что проекты по модернизации транспортной и дорожной системы города, составленные их институтом, максимально приближены к реальным финансовым возможностям города. Основной акцент специалист делал на совершенствование автомобильных дорог и развязок. Развитие трамвайной системы он назвал весьма крупнозатратной отраслью, обращая внимание на то, что деградация трамвая как вида общественного транспорта происходит повсеместно в России, начиная с 1990-х годов.

60 процентов от всех закупаемых на территории РФ вагонов приходится на Москву. Именно она, Санкт-Петербург и Екатеринбург входят в тройку лидеров России по численности трамвайного парка и по скорости его обновления. Но, несмотря на это, там и в других городах трамвайные системы постепенно деградируют. Что касается плачевной ситуации трамвайного и путевого хозяйства Нижнего Тагила, то для его модернизации требуется порядка 800 тысяч рублей на покупку новых вагонов и несколько миллиардов на восстановление путевого хозяйства. Для Тагила это баснословные суммы рассказал Алексей Цариков.