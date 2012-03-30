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Руководитель проекта транспортной схемы Нижнего Тагила: «Восстановление трамвайной системы потребует колоссальных затрат»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Руководитель проекта транспортной схемы Нижнего Тагила: «Восстановление трамвайной системы потребует колоссальных затрат»

30 марта 2012, 17:46ОбществоВалерия Лошкарева
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