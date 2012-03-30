Со 2 апреля в Нижнем Тагиле начинается запись в отряды мэра (ФОТО)

Запись начинается со 2 апреля и будет проводиться в Городском дворце молодёжи по адресу Циолковского, 19, сообщает администратор проекта Александр Гарбуз. Для трудоустройстваребята должны предоставить следующие документы: копия паспорта (2 экз.), справка-разрешение для трудоустройства от врача, справка-разрешение с места учёбы, копия из прививочного сертификата (первая страница и страница о прививке от клещевого энцефалита), заявление от родителей для несовершеннолетних в возрасте 14-15 лет (написанное собственноручно родителем), копия пенсионного страхового свидетельства (если есть), копия ИНН (если есть) и сберегательной книжки с лицевым счётом несовершеннолетнего (2 экземпляра).