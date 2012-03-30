Собаки-угонщики попытались скрыться с места ДТП

Клиентка страховой компании оставила свой автомобиль на стоянке, а когда вернулась, обнаружила, что в него врезалась другая машина. Девушка попыталась найти водителя-виновника, однако в автомобиле не было никого, кроме трех собак. Как выяснилось позднее, автовладелец отошел по делам, оставив животных в заведенной машине. Хозяйка пострадавшего автомобиля сфотографировала собак, сидящих в машине, и затем вызвала ГИБДД. Приехавшие гаишники предложили женщине оформить документы о ДТП в служебном автомобиле. После того, как они закончили с формальностями, девушка и инспекторы снова вернулись на место аварии, но не обнаружили там машины с собаками. Транспортное средство вместе с животными нашлось в нескольких десятках метров от места ДТП. Чем это происшествие закончилось для животных и их хозяина, не уточняется.