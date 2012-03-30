Тагильские водители подкинули к зданию администрации гневное письмо о состоянии дорог
30 марта 2012, 16:27Общество
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Накануне автолюбители соорудили перед зданием мэрии целую инсталляцию на тему разбитых дорог. Она включала две покрышки, кусок картона с риторическим вопросом «Кто ответит за дороги?» и письмо, адресованное администрации и главе города.
Эта композиция появилась перед входом в здание мэриипоздним вечером 29 марта. Организаторы «акции» неизвестны, но намудалось связаться с одним из ее участников.
В связи с ужаснейшим состоянием дорог автовладельцы и обычные жителиНижнего Тагила выплескивают свои эмоции на администрацию. Даже новыеасфальтовые покрытия покрываются ямами, как например на Островского, врайоне Выйского моста рассказал один из авторов письма.
Анонимные авторы письма пригрозили администрации обращением в прокуратуру. Судьба письма пока неизвестна.
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