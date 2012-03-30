Тагильские водители подкинули к зданию администрации гневное письмо о состоянии дорог

Эта композиция появилась перед входом в здание мэриипоздним вечером 29 марта. Организаторы «акции» неизвестны, но намудалось связаться с одним из ее участников.

В связи с ужаснейшим состоянием дорог автовладельцы и обычные жителиНижнего Тагила выплескивают свои эмоции на администрацию. Даже новыеасфальтовые покрытия покрываются ямами, как например на Островского, врайоне Выйского моста рассказал один из авторов письма.