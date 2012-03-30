Танк УВЗ Т-90С после выставки в Индии отправится во Францию

По словам Терликова,в Индию танк доставляли самолетом. «Это недешево, но этот шаг оправдан.Военные должны своими руками пощупать эту машину », - сказал он.

Главный конструктор «Уралвагонзавода» добавил, что модернизация экспортного варианта Т90-Си разработка танка нового поколения для Вооруженных сил России идутпараллельно — «Уралвагонзавод» имеет колоссальный потенциал и готовудовлетворить спрос со стороны любого заказчика.