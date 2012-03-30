Танк УВЗ Т-90С после выставки в Индии отправится во Францию
30 марта 2012, 08:22ОбществоОльга
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Натурный образец российского танка Т-90С, который в настоящее время демонстрируется на выставке вооружений в Индии, затем будет показан на выставке «Евросатори-2012», сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор НПК «Уралвагонзавод» Андрей Терликов.
По словам Терликова,в Индию танк доставляли самолетом. «Это недешево, но этот шаг оправдан.Военные должны своими руками пощупать эту машину », - сказал он.
Главный конструктор «Уралвагонзавода» добавил, что модернизация экспортного варианта Т90-Си разработка танка нового поколения для Вооруженных сил России идутпараллельно — «Уралвагонзавод» имеет колоссальный потенциал и готовудовлетворить спрос со стороны любого заказчика.
Контракты, которыемы сейчас имеем на поставку бронетехники, подтверждают, что Россия —лидер в торговле этой техники отметил Андрей Терликов.
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