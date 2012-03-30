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Танк УВЗ Т-90С после выставки в Индии отправится во Францию
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Танк УВЗ Т-90С после выставки в Индии отправится во Францию

30 марта 2012, 08:22ОбществоОльга
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