В Нижнем Тагиле дети стали чаще болеть туберкулезом

В прошлом году по сравнению с 2010-м показатель заболеваемости населения снизился почти на 10 %. Аналогичная ситуация – по подросткам, уменьшение произошло более чем на половину - с девяти случаев до четырех. Вместе с тем заболеваемость среди детей выросла на треть, с шести человек в 2010-м до восьми в 2011-м. Как рассказали в пресс-службе муниципалитета, медиков тревожит то, что среди взрослых тагильчан, заболевших туберкулёзом большинство – не бродяги или бывшие заключённые, а обычные жители города, долгое время не проходившие флюорографию.