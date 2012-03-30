В Нижнем Тагиле вновь пройдет экопробег «Велосветлячки»

Ежегодно участники всемирной акции из разных стран и городов на один часотключают свет и электроприборы в своих домах, чтобы привлечь внимание кпроблеме изменения климата. В этом году партнером акции вновь станетпроект развития велодвижения «Русвелос».

Велосипедисты российскихгородов примут участие в экологическом пробеге «Велосветлячки». Навелосипедах, украшенных светодиодной подсветкой и фонариками, участникивелозаезда проедут по центральным улицам своих городов, чтобы привлечьвнимание к альтернативным видам транспорта, главным из которых являетсявелосипед.

Нижнетагильский клуб велосипедистов «Вело-Клуб НТ» второй год подрядсоберет единомышленников. Велосипедисты проедут по проспекту Ленина откинотеатра «Современник» до «Эры» и обратно. Пробег стартует в 20.30,сбор у Современника за 15 минут до начала.

В этом году Час Земли пройдет 31 марта с 20:30 до 21:30 по-местному времени. В рамках акции WWF поставил цель собрать минимум 100 тысяч голосов за закон о сохранении морей, который позволит защитить моря от загрязнения нефтью. Чтобы привлечь внимание к закону, WWF призывает заключать необычные пари.

Телеведущий Антон Комолов пообещал, что будет раздавать газеты на одной из станций московского метрополитена, если к Часу Земли, 31 марта, будет собрано 100,000 подписей за закон о защите морей. Боксер и депутат Николай Валуев пообещал организовать сбор и сдачу макулатуры в Государственной Думе РФ, если 100 тысяч россиян подпишутся за этот закон. С тем же условием выступила и Любовь Толкалина, пообещав станцевать босиком прямо на снегу сообщает пресс-служба организации.

Не отстают от известных людей и главы компаний и организаций. Так, гендиректор компании «Ив Роше Россия» Бруно Лепру пробежит марафон в Час Земли, а директор WWF России Игорь Честин искупается в ледяном Баренцевом море.