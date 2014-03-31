BMW все-таки сделает большой внедорожник X7
31 марта 2014, 02:00ОбществоРОман БОТов
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Председатель совета директоров концерна BMW Норберт Райтхофер (Norbert Reithofer) подтвердил о намерении компании вывести на рынок внедорожник X7. Заявление прозвучало в дополнение к анонсу о крупной реорганизации американского завода концерна в Спартанбурге, штат Южная Каролина. Крупные немецкие автопроизводители, в том числе и концерн Bayerische Motoren Werke, делают большие ставки на рынки США и Китая.
Нынешние показатели свидетельствуют, что порой спрос на автомобили BMW опережает предложение (спрос на на автомобили X-серии (X3, X4, X5 и X6) достаточно велик), что требует увеличения локального производства. BMW намерена потратить на модернизацию предприятия порядка миллиарда долларов. Такие вложения позволят увеличить производственные мощности на 50% к 2016 году, что составляет 450 000 автомобилей в год.
Официальных подробностей о будущей новинке BMW X7 представители BMW пока не сообщают. Однако есть информация, что самый крупный вендорожник марки увидит свет не раньше 2017 года.
Никаких официальных подробностей о грядущем BMW X7 представители BMW не сообщили, ограничившись подтверждением своих намерений.
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