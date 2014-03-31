BMW все-таки сделает большой внедорожник X7

Нынешние показатели свидетельствуют, что порой спрос на автомобили BMW опережает предложение (спрос на на автомобили X-серии (X3, X4, X5 и X6) достаточно велик), что требует увеличения локального производства. BMW намерена потратить на модернизацию предприятия порядка миллиарда долларов. Такие вложения позволят увеличить производственные мощности на 50% к 2016 году, что составляет 450 000 автомобилей в год.