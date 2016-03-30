Более 6 тысяч участников и 4,5 тысяч работ: в Нижнем Тагиле завершилась выставка технического и декоративно-прикладного творчества (ФОТО)

Перед жюри стояла крайне тяжелая задача: по достоинству оценить 4655 работ юных авторов из 127 образовательных учреждений Нижнего Тагила и Горнозаводского округа.

Замглавы города по социальной политике Валерий Суров и депутат заксобрания Вячеслав Погудин дали старт «творческой неделе» в Нижнем Тагиле. Они отметили таланты юных тагильчан и высоко оценили представленные экспонаты.

За это время на площадке Дворца творчества юных прошел традиционный конкурс «Тагильская модница», на котором свои фантазии и идеи представили лучшие театры мод города. Чуть позже модные показы сменили соревнования по робототехнике.

21 марта был объявлен Днем техники. Дети представили на суд жюри свои макеты танков, ракет и космической техники. В этот же день прошла защита проектов декоративно-прикладного и технического творчества. Также свои экспонаты демонстрировали участники конкурса по безопасности дорожного движения «Улица полна неожиданностей».

Кроме этого, в разные дни проходили благотворительная акция, на которой было собрано более тысячи подарков для ветеранов, учителей и общественной организации материнства и детства «Дар жизни» и выставка для любителей литературы. Помимо этого была организована «Ярмарка профориентации», на которой педагоги допобразования провели мастер-классы для участников и гостей выставки.

На торжественном закрытии и награждении победителей, дипломами за 1 место в техническом и за 2 место в декоративно-прикладном творчестве был награжден Городской дворец творчества юных.