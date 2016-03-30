«Чайлдфри» на Урале не модно: рождаемость в Свердловской области второй год подряд бьет рекорды

Областное правительство сообщает, что коэффициент рождаемости достиг исторического максимума. Более того, высокие показатели сохраняются уже второй год.

По подсчетам суммарного коэффициента, на каждую уральскую женщину приходится 1,9 ребенка. В 2015 году более тысячи малышей родились в Свердловской области. Улучшение демографической картины власти региона связывают с выплатами материнского капитала на третьего ребенка. В прошлом году выплаты составили 117 тысяч рублей на каждую семью.

А в Минздраве Свердловской области отмечают, что одна из причин позитивной тенденции – трехуровневая система оказания медицинской помощи матерям и детям.

Большую роль играют кабинеты бесплодного брака, которые работают по всей Свердловской области. Кстати, в Нижнем Тагиле они тоже есть. Благодаря проведенным процедурам ЭКО, в прошлом году забеременеть смогли 22% женщин. По прогнозам областного Минздрава, в этом году родятся более 1000 новорожденных от беременностей, которые наступили благодаря применению репродуктивных технологий.