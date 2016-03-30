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«Чайлдфри» на Урале не модно: рождаемость в Свердловской области второй год подряд бьет рекорды
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Чайлдфри» на Урале не модно: рождаемость в Свердловской области второй год подряд бьет рекорды

30 марта 2016, 15:10ОбществоТимофей Данилов
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