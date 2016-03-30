Что представляет собой виртуальный сервер и для каких целей используется сегодня чаще всего?

Но со временем к этому привыкаешь и перестаешь удивляться выпуску очередного девайса с более мощными «внутренностями», который, как правило, создается большинством разработчиков в купе с соответствующим программным решением.

Все озвученные выше тезисы справедливы и к сфере веб-дизайна, а также сайтостроения. Современные веб-проекты наращивают свой потенциал, а главное объемы информации, с которой они работают, которую хранят, изменяют, передают и обрабатывают. Отсюда возрастают и требования к «железу» на котором их можно было бы размещать, то есть, по сути, к серверному оборудованию, обеспечивающему достойный хостинг.

Неправильный выбор соответствующего хостинга чаще всего приводит к нестабильной работе веб-ресурса, что, естественно, никак не привлекает пользователей, а скорей наоборот, заставляет их покидать долго загружающиеся страницы того или иного веб-сайта.

В особенности подобное положение дел чревато потерей клиентуры для таких современных веб-проектов, как торговые площадки, игровые веб-порталы, системы электронных платежей, интернет-магазинов и прочих проектов, основная деятельность которых ориентирована по большей части на регулярное и массовое посещение. Наиболее разумным решением в данном случае для размещения подобных ресурсов считается выделенный виртуальный сервер.

Особенности современных виртуальных серверов

Если говорить о таком решении, как выделенный физ-сервер, то следует отметить, что удовольствие это не из дешевых. Именно поэтому большинство современных компаний отдает предпочтение более дешевому, но не менее надежному и эффективному аналогу такого варианта, как виртуальный сервер. Единственным недостатком последнего в сравнении с первым вариантом можно считать меньшие выделяемые хостинг-провайдером мощности, который некоторым, достаточно разросшимся веб-проектам, может и не хватать, особенно в «час пик», когда наплыв посетителей приближается к своему максимуму.

С другой стороны клиент, пользующийся таким решением, как виртуальный сервер, а точнее услугой его аренды, получает возможность выбора той операционной системы, в рамках которой ему и его коллективу будет наиболее удобно работать. Доступ к системе клиент получает с правами root, и может осуществлять такие операции, как создание, удаление, добавление и редактирование всевозможных файлов.

Тем не менее, устанавливать собственные «оси» в данном случае клиент не может, поскольку такой возможности не предоставляет большинство провайдеров. Зато в какой-то мере это избавляет пользователя от головной боли, связанной с обслуживанием системы и исправления всевозможных багов, которые очень часто встречаются, в частности при длительном использовании любой ОС.

В пакет услуг на условиях аренды виртуального сервера выделенного типа также входит обновление версий операционной системы и всего, установленного на ней софта, включая такие основные программы для офисной работы, как, например, Microsoft Office.