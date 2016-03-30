На помощь пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям спешат прийти автоволонтеры Нижнего Тагила (ФОТО)
В Нижнем Тагил есть люди, которым по каким-либо причинам трудно передвигаться. На помощь им спешат прийти так называемые автоволонтеры — обычные горожане, у которых есть автомобиль, и которых объединяет желание помочь другим людям. В Нижнем Тагиле они объединены в сообществе «Автоволонтеры-НТ».
Автоволонтерство появилось в Нижнем Тагиле в мае 2015 года. Впервые же это движение появилось в Санкт-Петербурге 3 года назад. На данный момент движение автоволонтеров есть в 11 городах России. Нижний Тагил является единственным городом в Свердловской области, где есть представители этого движения.
В основном нашими услугами пользуются дети-инвалиды на колясках и пожилые люди. Кроме того, к нам могут обратиться и многодетные семьи. Обращаются к нам по-разному. Бывает 2-3 заявки в день, а бывает 3-4 в неделю.
Нам не важно, зачем и куда они поедут — на концерт или в гости, в магазин за продуктами (мы поможем донести тяжелые сумки) или к парикмахеру, на процедуры или еще куда-то, -- рассказала журналисту TagilCity.ru куратор проекта Елена Южакова.
Елена отметила, что особую роль в развитии общества автоволонтеров в Нижнем Тагиле сыграли представители молодого поколения:
Очень важно, что первыми автоволонтерами стали совсем молодые люди от 20 до 25 лет. Вот такая у нас молодежь замечательная в Нижнем Тагиле. И очень активная.
Тем не менее, обществу автоволонтеров тоже нужна помощь:
Мы ищем людей, которые имеют машину и готовы бесплатно помогать нуждающимся категориям людей в нашем городе.
Обратиться за помощью к автоволонтерам или предложить им свои услуги можно как в интернете, так и связавшись с куратором проекта по телефону 89126966315.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru