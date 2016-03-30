На помощь пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям спешат прийти автоволонтеры Нижнего Тагила (ФОТО)

Автоволонтерство появилось в Нижнем Тагиле в мае 2015 года. Впервые же это движение появилось в Санкт-Петербурге 3 года назад. На данный момент движение автоволонтеров есть в 11 городах России. Нижний Тагил является единственным городом в Свердловской области, где есть представители этого движения.

В основном нашими услугами пользуются дети-инвалиды на колясках и пожилые люди. Кроме того, к нам могут обратиться и многодетные семьи. Обращаются к нам по-разному. Бывает 2-3 заявки в день, а бывает 3-4 в неделю.

Нам не важно, зачем и куда они поедут — на концерт или в гости, в магазин за продуктами (мы поможем донести тяжелые сумки) или к парикмахеру, на процедуры или еще куда-то, -- рассказала журналисту TagilCity.ru куратор проекта Елена Южакова.

Елена отметила, что особую роль в развитии общества автоволонтеров в Нижнем Тагиле сыграли представители молодого поколения:

Очень важно, что первыми автоволонтерами стали совсем молодые люди от 20 до 25 лет. Вот такая у нас молодежь замечательная в Нижнем Тагиле. И очень активная.

Тем не менее, обществу автоволонтеров тоже нужна помощь:

Мы ищем людей, которые имеют машину и готовы бесплатно помогать нуждающимся категориям людей в нашем городе.

Обратиться за помощью к автоволонтерам или предложить им свои услуги можно как в интернете, так и связавшись с куратором проекта по телефону 89126966315.