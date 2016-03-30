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Нижнетагильский дом, страдавший от блох, теперь утопает в весенних водах (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижнетагильский дом, страдавший от блох, теперь утопает в весенних водах (ФОТО)

30 марта 2016, 17:10ОбществоПавел Щербина
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