Нижнетагильский дом, страдавший от блох, теперь утопает в весенних водах (ФОТО)

Управляющие компании (УК) просто берут с нас деньги, но ничего не делают. Подвал в воде тонет. Фундамент домов рушится. Окна не заделаны и с улицы вода каждый день прибывает в подвал. Около домов снег не очищается, дворников не видать, козырьков нет над подъездами, все капает на двери. Поэтому домофон стал плохо работать. Иногда домофон заедает, тогда мы не можем выйти из подъезда. Во дворе ужас - к подъездам не подойти написала в комментариях к новости о проверке УК «Управление» жительница дома №44 на ул. Фрунзе.

В самой УК ООО «Управление» ситуацию видят иначе:

К нам никто не приходил. Обращений по поводу подобных проблем не было. Наверное, в первую очередь с подобными проблемами нужно идти в управляющую компанию. Кроме жалоб на обработку дома от блох больше жалоб не поступало. На фотографиях нет даты. Они могут быть очень старыми. Как там [в подвале – прим. ред.] может стоять вода, если там были дровники, они все были убраны, а затем проведена санитарная обработка подвала, – рассказали журналисту TagilCity.ru в приемной ООО УК «Управление».

На фотографиях можно увидеть влагу на полу подвала и разбитое окно, через которое она, по словам жильцов, проникает в подвал. Узнать то, когда были сделаны фото, пока не удалось, но очевидно, что после начала интенсивного таяния снегов.

TagilCity.ru напоминает о том, что недавно жильцы дома конфликтовали по поводу обработки дома от блох. Их поздно уведомили о грядущей процедуре, многие из них переживали за здоровье родных и домашних животных.

Сейчас в отношении УК, обслуживающей дом, проводится проверка полиции. Руководство подозревается в организации мнимых сделок.