Самостоятельное выравнивание участка при помощи геоматериалов

В современном мире существенно увеличилось число возводимых строений. Современное строительство развивается как от застройщика, так и индивидуальное. И если раньше приобрести земельный участок с неровной, проблемной поверхностью или со склоном и на косогоре было гораздо дешевле, так как строительство на них объектов существенно затруднялось, то сегодня все очень изменилось, и такие наделы сегодня стоят наравне с ровными и пригодными для возведения.

А причина в популярности и спроса на такие земельные участки, как склоны и косогоры - появление инновационных геоматериалов, что предназначены для укрепления грунтов.

Типы материалов для укрепления грунтов

Геоматериал – это специально разработанные приспособления в виде геоткани, георешетки, геосетки, геотекстиля, геомата и т.д., что позволяют укрепить грунт и защитить его от таких негативных природных явлений, как оползень, промоина, разрушение верхних слоев грунта и т.д., которые вызваны водной стихией и ветровой эрозией.

Применяют подобные изделия в любом строительстве: в дорожном, капитальном и частном домовом, в ландшафтном. А также они нужны при возведении гидротехнических сооружений и спортивных комплексов. Но особенно широко их задействуют в железнодорожном строительстве для укрепления железнодорожных склонов.

Как мы уже указали, выбрать необходимый геоматериал есть из чего. Однако стоит заметить, что сегодня самой популярной и востребованной продукцией для укрепления грунта являются герорешетка и геосетка.

Данный материал представляет собой решетку сотовой структуры, что при растяжении на определенной поверхности образует прекрасный вертикальный или горизонтальный каркас, способствующий армированию грунта.

Георешетка и геосетка – наиболее востребованные средства для укрепления грунта при частых оползнях и других деформациях склонов. Они способны обеспечить прочную и надежную стойкость грунта на неровной поверхности, а также укрепить и стабилизировать ее, в том числе это защитит ваш участок от эрозии.

Материал, из которого их изготавливают, отвечает всем нормам и стандартам, не содержит в себе токсические вещества, устойчив к ультрафиолетовым излучениям и к агрессивной окружающей среде, в том числе и к влаге. Его безопасно применять для грунта, а свои первоначальные характеристики он сохраняет на протяжении многих лет.

В установке георешетки и геосетки практически нет сложности, и происходит она следующим образом: