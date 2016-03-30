Самостоятельное выравнивание участка при помощи геоматериалов
Если вы заинтересованы в выравнивании и укреплении грунта, то для этих целей вам стоит использовать геоматериалы. Что они собой представляют? Как выровнять участок с помощью геоматериалов?
В современном мире существенно увеличилось число возводимых строений. Современное строительство развивается как от застройщика, так и индивидуальное. И если раньше приобрести земельный участок с неровной, проблемной поверхностью или со склоном и на косогоре было гораздо дешевле, так как строительство на них объектов существенно затруднялось, то сегодня все очень изменилось, и такие наделы сегодня стоят наравне с ровными и пригодными для возведения.
А причина в популярности и спроса на такие земельные участки, как склоны и косогоры - появление инновационных геоматериалов, что предназначены для укрепления грунтов.
Типы материалов для укрепления грунтов
Геоматериал – это специально разработанные приспособления в виде геоткани, георешетки, геосетки, геотекстиля, геомата и т.д., что позволяют укрепить грунт и защитить его от таких негативных природных явлений, как оползень, промоина, разрушение верхних слоев грунта и т.д., которые вызваны водной стихией и ветровой эрозией.
Применяют подобные изделия в любом строительстве: в дорожном, капитальном и частном домовом, в ландшафтном. А также они нужны при возведении гидротехнических сооружений и спортивных комплексов. Но особенно широко их задействуют в железнодорожном строительстве для укрепления железнодорожных склонов.
Как мы уже указали, выбрать необходимый геоматериал есть из чего. Однако стоит заметить, что сегодня самой популярной и востребованной продукцией для укрепления грунта являются герорешетка и геосетка.
Данный материал представляет собой решетку сотовой структуры, что при растяжении на определенной поверхности образует прекрасный вертикальный или горизонтальный каркас, способствующий армированию грунта.
Георешетка и геосетка – наиболее востребованные средства для укрепления грунта при частых оползнях и других деформациях склонов. Они способны обеспечить прочную и надежную стойкость грунта на неровной поверхности, а также укрепить и стабилизировать ее, в том числе это защитит ваш участок от эрозии.
Материал, из которого их изготавливают, отвечает всем нормам и стандартам, не содержит в себе токсические вещества, устойчив к ультрафиолетовым излучениям и к агрессивной окружающей среде, в том числе и к влаге. Его безопасно применять для грунта, а свои первоначальные характеристики он сохраняет на протяжении многих лет.
В установке георешетки и геосетки практически нет сложности, и происходит она следующим образом:
- перед началом самого процесса по возможности склон необходимо выровнять от мелких бугорочков, дать просохнуть и очистить;
- для более легкой укладки необходимо произвести разметку участка;
- затем по этим меткам следует установить так называемые анкера или маячки из высокопрочных и надежных материалов из пластика, дерева или металла, далее по ним и будет уложена решетка или сетка;
- укладка происходит сверху вниз по склону;
- обязательно следует проверить, насколько прочно укреплены геоматериалы анкерами (решетка – Г–образными, сетка – П-образными), которые служат не только для разметки участка, но и для закрепления их на нем;
- в основание георешетки и геосетки специалисты советуют укладывать геотекстиль, что будет служить заполнителем ячеек, а затем добавляют щебень, камень или грунт.