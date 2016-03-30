В Нижнем Тагиле консультационный совет обсудил вопросы социокультурной адаптации детей мигрантов

Отдел УФМС по Свердловской области сообщает: более 2-х тысяч иностранных граждан проживает в Нижнем Тагиле. Многие гости ближнего зарубежья покидают город из-за новых правил въезда и пребывания в России. Например, граждане Узбекистана возвращаются в родную страну потому что не могут заменить старые паспорта на новые.

Основная часть мигрантов в городе: женщины и школьники. Работники образовательных учреждений отмечают, что с приходом в класс ребенка-иностранца, возникает большое количество проблем. Однако по опыту многонациональных школ города можно сказать, что все эти проблемы решаются.

К примеру, в школе №71 в настоящее время обучаются дети 6-ти национальностей. Чтобы юные тагильчане принимали своих одноклассников-иностранцев, ведется большая работа по социальной и культурной адаптаций, преодолевается языковой барьер, страх и недоверие к незнакомой культуре. Школьники участвуют в различных фестивалях национальных культур, изучают историю Урала, проходят занятия с психологами и логопедами. За такую образовательную программу коллектив 71-й школы был награжден специальным дипломом на конкурсе инновационных проектов в Москве.

А в гимназии №86 создан ресурсный центр развития толерантности и правовой культуры «Учимся жить вместе». Проект получил признание на областном конкурсе.

Помогают адаптироваться детям мигрантов не только школы, но и музеи. Например, сотрудники музея-заповедника «Горнозаводской Урал» на различных выставках рассказывают об истории России, культуре и традициях. Собственно, в этом и убедились члены совета во время экскурсии, которая была проведена после встречи.