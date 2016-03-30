Виды и назначение вибростолов

Соответственно, для данных операций применяют формовочный и распалубочный вибростол.

Как применяют вибростолы при изготовлении формованных бетонных изделий

Оборудование состоит из станины, на которой на пружинах закреплена плита столешницы. Колебательные движения создает установленный под ней вибратор – электромотор с эксцентриком на валу. В некоторых моделях используют два вибратора. Таким образом, добиваются равномерного распределения колебательных движении по всей поверхности плиты.

С помощью вибрации производится тромбование и уплотнение бетона в размещенной на столешнице форме. За счет колебания частиц смеси из нее быстрее удаляются пузырьки воздуха, поэтому после отверждения в готовом изделии отсутствуют полости. После виброуплотнения формы с бетонной смесью складируют и выдерживают в течении времени предварительного отверждения.

После естественной сушки, для которой обычно требуется от суток до 48 ч, детали в формах поступают на распалубочный вибростол (выбрать вибростол можно на сайте http://www.formpark.ru/catalog/vibrostoly/). На нем вибрация помогает отделить отвержденное изделие от стенок формы. Отделившись, бетонная деталь попадает на ленту транспортера. В комплекте к распалубочному столу должны быть сменные выбивные матрицы, соответствующие выпускаемой продукции.

Особенности вибролитья

Чтобы организовать непрерывный технологический процесс при производстве плитки, используют виброконвейер (например такой http://www.formpark.ru/catalog/vibrostoly/vibrokonveyer/). На нем одновременно происходит виброуплотнение бетонной смеси и транспортирование заполненных форм. В результате кратно повышается производительность.

При вибрировании происходит оседание бетона в растворе подобно тромбованию. При изготовлении плитки важно, чтобы толщина ее была одинаковой. Для этого следует обеспечить дозированную подачу раствора в форму.

Заполненные раствором формы подвергают вибровоздействию в течение некоторого конечного временного интервала. Увеличение продолжительности операции вызывает ухудшение качества изделий. Нельзя применять уплотнение с помощью вибростола для слишком подвижных смесей, так как из-за вибрации может наступить их расслоение.

Сфера использования и преимущества вибростолов

Вибролитье применяют при производстве тротуарной и фасадной плитки, декоративного облицовочного камня, скульптур, бордюров, подоконников и др. Метод повышает плотность бетона, поэтому полученные из него детали имеют улучшенную прочность. Формы для него могут использоваться пластиковые, из ПВХ и АБС пластика, стеклопластиковые, металлические либо полиуретановые.

Вибровыбивка позволяет провести отделение полученной после просушки бетонной детали из пластиковой формы наиболее бережно. При этом снижает вероятность образования сколов на краях. Использование распалубочного вибростола предотвращает растрескивание изделий и ускоряет производственный процесс.