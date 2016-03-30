Воспитанники одного из военно-патриотических клубов Нижнего Тагила побывали в гостях у ОМОН (ФОТО)

На этот раз познакомиться с профессией для настоящих мужчин повезло воспитанникам военно-патриотического клуба «Ратник», сообщает пресс-группа УВД Нижнего Тагила.

Школьники осмотрели оружие, обмундирование и специальные средства, используемые отрядом мобильным особого назначения (далее – ОМОН).

Один из офицеров ОМОН у мемориала, на котором начертаны имена погибших тагильчан, рассказал школьникам о подвигах и героизме омоновцев, участвовавших в военных действиях.

Дети осмотрели новейший армейский автомобиль-внедорожник ГАЗ-2330 («Тигр»). Каждый из желающих мог посидеть на водительском кресле и сфотографироваться за рулём.

В завершении встречи с воспитанниками «Ратника» встретился лично полковник полиции, командующий ОМОН Нижнего Тагила, Эдуард Коряков.

Многих детей интересовало то, как попасть на службу в ОМОН, когда они вырастут. На этот и другие вопросы школьники получили исчерпывающие ответы.

После чего воспитанники военно-патриотического клуба поблагодарили офицера за возможность воочию увидеть жизнь отряда ОМОН. Полковник отметил, что многие дети не в первый раз приходят на подобную экскурсию. Это означает, что у их не пропадает интерес к делу защиты Отечества.

Фото: пресс-группа УВД Нижнего Тагила