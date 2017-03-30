8 апреля "Горновал. Взгляд в прошлое"

Хе-хей! #горабелая ждет всех-всех друзей 8 апреля с 16:00 на праздничном мероприятии "ГОРНОВАЛ. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ".

Окунись в атмосферу 80-90 гг. прошлого столетия вместе с нами!

Катание в ретро- и карнавальных костюмах, дегустация вкусняшек от компании Сладиал, шашлык и глинтвейн, попкорн и горячая кукуруза, DISCO, розыгрыш крутых подарковот наших партнеров!

Конкурс на лучший костюм (2 номинации: retro и crazy)

Розыгрыш смартфона от компании Мотив 4G

Твое присутствие обязательно!