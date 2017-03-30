8 апреля "Горновал. Взгляд в прошлое"
30 марта 2017, 09:30Обществоniona
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Хе-хей! #горабелая ждет всех-всех друзей 8 апреля с 16:00 на праздничном мероприятии "ГОРНОВАЛ. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ".
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Хе-хей! #горабелая ждет всех-всех друзей 8 апреля с 16:00 на праздничном мероприятии "ГОРНОВАЛ. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ".
Окунись в атмосферу 80-90 гг. прошлого столетия вместе с нами!
Катание в ретро- и карнавальных костюмах, дегустация вкусняшек от компании Сладиал, шашлык и глинтвейн, попкорн и горячая кукуруза, DISCO, розыгрыш крутых подарковот наших партнеров!
Конкурс на лучший костюм (2 номинации: retro и crazy)
Розыгрыш смартфона от компании Мотив 4G
Твое присутствие обязательно!
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