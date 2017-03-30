Фирма в Серове задолжала сотрудникам почти 3 млн рублей по зарплатам: возбуждено уголовное дело

Установлено: с мая по декабрь прошлого года организация задолжала 68 своим сотрудникам зарплату в суме около трех млн рублей. В связи со вскрывшимся фактом нарушения законодательства, прокуратура направила материалы в следственные органы для возбуждения уголовного делопроизводства по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

Также в суд были направлены 68 заявлений в защиту интересов работников организации, с требованием обеспечить взыскание задолженности по заработной плате, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Директору предприятия вынесено предписание об устранении нарушений. Дело находится на контроле у прокуратуры.

Напомним, похожая ситуация сложилась в Екатеринбурге, где работодатели задолжали зарплату сотрудникам телеканала «Ермак» и сотрудникам общественного транспорта. Последние накануне вышли на митинг.