IT-компания Cisco намерена расширить сотрудничество со Свердловской областью
30 марта 2017, 12:20Общество
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Известная по всему миру компания «Cisco Systems» намерена расширить свое сотрудничество со Свердловской областью, внедрив свои технологии и разработки в социальные и научно-технологические сферы, сообщает телекомпания ОТВ.
Накануне заместитель губернатора Алексей Орлов встретился с представителями компании. Было принято решение о продолжении сотрудничества по соглашению, заключенному на «Иннопроме-2014».
Направления сотрудничества будут связаны с проектами уральских вузов. В рамках программы стартовал проект «Уральская инженерная школа», запущены инновационные производства.
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