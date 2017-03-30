Материалы для изготовления памятников

Почтение памяти на кладбище требует обстановки, где можно погрузиться в атмосферу покоя. Любовь к ушедшему проявляют живыми цветами, но они не остаются надолго. Чтобы особо отметить глубину скорби, близкие люди устанавливают на могиле памятник. На надгробии указывают имя и фамилия покойного с датами его рождения и смерти. Кроме того, зачастую располагается фото усопшего. Давайте детально рассмотрим материал изготовления памятников.

Установка надгробия

На сегодня бюро ритуальных услуг предлагают различные варианты надгробий, которые размещают в каталоге. Однако и на этом выбор не ограничивается. При необходимости, памятник изготовляют по персональному эскизу. Предварительно, перед оформлением заказа подбирается материал. Подробности о составляющих изделия сообщают в офисе компании-производителя. Важно помнить, что от прочности материала зависит внешний вид памятника и его долговечность, и чем качественнее материал – тем выше его стоимость. В настоящее время надгробия производят из камня, стали, полимергранита, бетона и даже древесного массива.

Натуральный камень

Памятники из такого материала – самые прочные и аристократичные. Они не теряют первоначального вида на протяжении веков. Какой именно камень используется для изготовления памятников? Ведущим заслуженно считается гранит, однако, не реже применяется мрамор. Рассмотрим подробно свойства камней.

Памятники из гранита

Материал не меняет окраса под влиянием солнечных лучей, не подвержен трещинам при атмосферных перепадах. Памятник из гранита производится в любой форме из-за податливости материала к обработке. При этом сохраняется уверенность, что наличие дефектов в готовом изделии исключено. Есть возможность нанесения портретного изображения любого уровня сложности. При этом поверхность не утратит опрятности и не обретет поцарапанный вид. Достоинством гранита является различные цветовые решения. Поэтому предоставляется широкий выбор камня, а самым элитным и дорогостоящим считается Габбро.

Надгробия из мрамора

Материал пластичнее гранита, что создает сложности в работе с ним. Главным плюсом можно считать недорогую цену. Среди недостатков – невозможность нанести портрет, поэтому чаще всего к нему прикрепляют плитку из гранита или фотоовал.

Изготовители, занятые производством памятников, применяют не только натуральный камень, но и искусственный. Несмотря на это изделие нуждается в уходе и менее надежен, чем гранит. Если нет возможности часто посещать место захоронения для очищения мрамора от загрязнений, следует отдать предпочтение другому типу надгробия. Мраморные изделия накапливают пятна от жира и воды, а цветной материал не морозоустойчив.

Другие материалы

Кроме камня, распространение для изготовления памятников получил бетон. Надгробие полностью заливается из материала без добавления других составляющих. Считать надежность преимуществом бетона нельзя. Даже правильное армирование не помогает памятнику сохранить изначальную форму: бетон со временем стремительно крошится и под воздействием природных условий осыпается. Более легкими изделиями считаются памятники из полимергранита. Они не подвержены воздействию атмосферных явлений. Хорошей полировке поддается габбро-диабаз. Материал отличается прочностью и художественными свойствами. Не менее распространенным считается мрамор. В работах используют как натуральный, так и искусственный материал.

В заключение