Муниципальное пособие при рождении (усыновлении) второго и последующих детей для граждан, относящихся к категории малоимущих

Пособие назначается при обращении одного из родителей не позднее одного года со дня рождения (усыновления) ребенка.

Размер пособия составляет:

при рождении второго ребенка – 5 000 рублей

при рождении третьего ребенка – 6000 рублей;

при рождении каждого последующего ребенка размер пособия увеличивается на 1 000 рублей.

Пособие не назначается:

1) на мертворожденных детей;

2) на детей, находящихся на полном государственном обеспечении;

3) гражданам, лишенным родительских прав (или ограниченным в родительских правах на основании решения суда) в отношении любого ребенка в семье и независимо от количества оставшихся детей в семье;

4) родителям, передавшим любого ребенка в семье под опеку других лиц или усыновленных другими лицами, независимо от количества оставшихся детей в семье;

Заявитель предоставляет личное заявление о назначении единовременного целевого муниципального пособия по форме согласно Приложению к настоящему Порядку на имя начальника управления социальных программ и семейной политики Администрации города Нижний Тагил, с приложением следующих документов:

1) справка о назначении ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом Свердловской области от 14.12.2004 № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» на имя заявителя;

2) справка о совместной регистрации заявителя и ребенка по месту жительства или по месту пребывания на территории муниципального образования город Нижний Тагил;

3) паспорт гражданина Российской Федерации и копии страниц 2,3 паспорта гражданина Российской Федерации;

4) оригиналы и копии свидетельств о рождении всех детей;

5) выписка о банковских реквизитах лицевого счета заявителя;

6) оригиналы и копии свидетельств о заключении (расторжении) брака

(при необходимости);

7) оригиналы и копии иных документов, подтверждающих родство заявителя с ребенком (при необходимости).

Заявление о назначении единовременного целевого муниципального пособия с прилагаемыми документами подаются заявителем непосредственно в ГБУ СОН СО «СРЦН Ленинского района города Нижний Тагил» по адресу: город Нижний Тагил, ул. Черных, 19а. тел: 8(3435) 45-02-11

________________________________________________________________

Постановление от 09.10.2015 № 2605-ПА