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Пожилая женщина без документов и пенсии самостоятельно заселилась в аварийный дом без отопления и воды в Талице
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пожилая женщина без документов и пенсии самостоятельно заселилась в аварийный дом без отопления и воды в Талице

30 марта 2017, 12:50Общество
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