Пожилая женщина без документов и пенсии самостоятельно заселилась в аварийный дом без отопления и воды в Талице
30 марта 2017, 12:50Общество
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Прокуратура Талицы Свердловской области провела проверку соблюдения действующего жилищного законодательства в отношении пожилой местной жительницы.
Установлено: в Талице из ветхого аварийного дома было проведено расселение жильцов, в помещениях отключено водоснабжение и отопление. В ветхое здание самостоятельно заселилась пожилая женщина, которая не имела документов, регистрации, не обращалась за начислением пенсии, получала доход от случайных заработков.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, было принято решение оказать женщине помощь, так как дальнейшее нахождение в данном доме могло быть для нее опасным. Женщине предоставили жилплощадь, пригодную для проживания, и приняли меры по восстановлению ее документов и социального статуса.
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