Пожилая женщина без документов и пенсии самостоятельно заселилась в аварийный дом без отопления и воды в Талице

Установлено: в Талице из ветхого аварийного дома было проведено расселение жильцов, в помещениях отключено водоснабжение и отопление. В ветхое здание самостоятельно заселилась пожилая женщина, которая не имела документов, регистрации, не обращалась за начислением пенсии, получала доход от случайных заработков.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, было принято решение оказать женщине помощь, так как дальнейшее нахождение в данном доме могло быть для нее опасным. Женщине предоставили жилплощадь, пригодную для проживания, и приняли меры по восстановлению ее документов и социального статуса.