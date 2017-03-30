Праздник Книги и Чтения прошел в ГДДТЮ для юных читателей Нижнего Тагила (ФОТО)

Для гостей праздника была подготовлена интересная программа. В фойе можно было выполнять задания, а также посетить выставку книг и журналов. Девчонки и мальчишки отвечали на вопросы о Годе экологии и предпочтениях в литературе, а еще делали селфи с клоунами.