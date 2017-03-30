Праздник Книги и Чтения прошел в ГДДТЮ для юных читателей Нижнего Тагила (ФОТО)
30 марта 2017, 09:00Общество
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28 марта в ГДДТЮ Нижнего Тагила прошел праздник Книги и Чтения в рамках Всероссийской недели детской книги. В зрительном зале собралось около 500 юных читателей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Для гостей праздника была подготовлена интересная программа. В фойе можно было выполнять задания, а также посетить выставку книг и журналов. Девчонки и мальчишки отвечали на вопросы о Годе экологии и предпочтениях в литературе, а еще делали селфи с клоунами.
От лица администрации поздравила читателей с праздником начальник управления культуры Светлана Юрчишина. Награды вручила замдиректора по работе с детьми Людмила Рыженкова.
В финале праздника присутствующие дали старт детскому литературному конкурсу «Серая Шейка – 2017», передает пресс-служба Центральной городской библиотеки.
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Фото: Центральная городская библиотека
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