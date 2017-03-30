С переездом на дачу, в новую квартиру или офис сталкиваются многие люди. Как правило, такое событие мало у кого вызывает энтузиазм. Начинаясь вполне безобидно, подготовка постепенно становится стихийным бедствием, когда человек начинает в суматохе собирать все подряд, забывая про действительно нужные вещи. Волнение, поиски транспорта, упаковочных материалов и другие хлопоты выбивают из привычного ритма. Чтобы избавить себя от подобных проблем, необходимо знать секреты грамотного переезда, которые помогут сэкономить время и сохранить нервы.

Советы и секреты

Если вы хотите избавить себя от каких-либо хлопот, оптимальное решение – заказать переезд квартиры под ключ. Давайте разберемся, из каких важных моментов он складывается. Прежде всего, необходимо оставить суету и спешку. Постарайтесь подготовиться к переезду заранее, начиная упаковывать вещи как минимум за несколько недель. Особое внимание уделите хрупким предметам.

Желательно подписать содержимое каждой коробки маркером, чтобы при разгрузке на новом месте легче было разобраться. В организацию переезда входит поиск необходимого транспорта и рабочих для погрузки/разгрузки перевозимого имущества. Если внимательно прочесть все пункты, становится понятно, что без специалистов вряд ли удастся обойтись.

Почему необходима помощь специалистов?

Не секрет, что финансовая сторона играет важную роль для каждого человека, поэтому в надежде сэкономить деньги многие пытаются организовать переезд самостоятельно, обращаясь за помощью к друзьям и знакомым. Как показывает жизнь, в назначенное время звонит знакомый и сообщает о форс-мажоре с машиной. У других помощников тоже возникают проблемы, и задуманное дело срывается.

Обратившись к профессиональному перевозчику, вы можете быть на 100% уверены в оперативности и качестве выполнения поставленных задач. При этом ввиду высокой конкуренции сегодня профессиональный переезд с грузчиками будет стоить недорого.

Перед тем как приступить к сбору вещей, необходимо запастись упаковочной тарой (ее может предоставить компания) и точно определить, что именно вы берете с собой на новое место. Облегчить задачу можно составлением списка, из которого нужно вычеркивать уже упакованные предметы и вещи. Чтобы избежать паники и хаоса, необходимо отказаться от идеи собрать все и сразу. Не стоит тащить за собой на новое место вещи, которые сломаны или которыми вы не пользовались несколько лет. Лучше будет распрощаться с ними.

Преимущества профессионального переезда

Согласитесь, сложно обойтись без профессионалов, особенно если, например, вы поставили задачу организовать переезд офиса быстро. Квалифицированные специалисты компании-перевозчика обеспечивают оперативную и качественную работу на всех этапах переезда. В перечень предоставляемых услуг входят такие:

Профессиональная упаковка грузов. Хрупкие и дорогостоящие вещи требуют особого внимания при транспортировке. Доверившись профессионалам, можно не переживать за их целостность и сохранность. Работники компании все бережно упакуют и правильно перевезут. Предоставление транспорта с дополнительным оборудованием для погрузки и выгрузки перевозимого имущества. Грузоподъемность автомобиля выбирается с учетом объема и габаритов перевозимых вещей. Опытные грузчики правильно разместят и закрепят вещи, чтобы они при перевозке не повредились. Также быстро и умело они их выгрузят на новом месте. Специальное оборудование позволяет доставлять негабаритные вещи на любой этаж. Расстановка мебели и подключение техники. Такие работы выполняются по желанию клиента.