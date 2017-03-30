Трудовое воспитание может появиться в российских школах
30 марта 2017, 16:35Общество
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В школах и детских садах могут ввести дисциплину «трудовое воспитание». Приобщать детей к труду необходимо с самого раннего возраста, считают инициаторы законопроекта.
Законопроект выдвинут на рассмотрение в Государственной думе. Под «трудовым воспитанием» понимается формирование у учащихся добросовестного отношения к труду и стимулирование трудовой деятельности.
Как пишет портал 66.ру, инициаторы законопроекта сенаторы Виктор Кресс и Александр Волков считают, что данное нововведение поможет детям развить навыки коллективной работы.
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