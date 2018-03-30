130 уличных пунктов оповещения установят в Свердловской области за 65 млн рублей

Заявки от участников принимают до 16 апреля. Министерство закупит 130 уличных пунктов оповещения свердловчан. В состав одного комплекса входят сирены, громкоговорители, антенны и иное оборудование. В ЕДДС каждого города будет создан резервный радиоканал для управления такой установкой.

Работы, согласно техзаданию, будут проходить в два этапа. В 2018 году 17 уличных пунктов оповещения должны установить до 1 июня, еще 113 единиц – до 1 ноября, передает «Znak.com».

Система позволит передавать различные сигналы: «Внимание всем», «Воздушная тревога». В комплексе будет работать также оповещение через радио, телевидение, рупоры и иные атрибуты.